Ein Einbrecher ergriff in Freiberg nach einer Begegnung mit einem Hausbewohner die Flucht.
Ein Einbrecher ergriff in Freiberg nach einer Begegnung mit einem Hausbewohner die Flucht. Bild: Jan Woitas/dpa
Freiberg
Bewohner steht in Freiberg plötzlich einem Einbrecher gegenüber
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Dieser Schreck dürfte tief sitzen: Ein Unbekannter war am Donnerstag in eine zu diesem Zeitpunkt bewohnte Wohnung in der Turmhausstraße eingebrochen.

Freiberg.

Ein Einbrecher hat am späten Donnerstagabend plötzlich und unverrichteter Dinge eine Wohnung in Freiberg verlassen. Laut dem Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion Benjamin Meyer staunte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Turmhofstraße gegen 23 Uhr nicht schlecht, als er einem Unbekannten in seiner Wohnung gegenüberstand. Bei Erblicken des Wohnungsinhabers ergriff der Eindringling die Flucht und verschwand in die Dunkelheit. Im Haus drangen der oder die Täter in zwei Wohneinheiten ein, wobei eine nicht bewohnt war. Wie der Unbekannte in die Wohnungen gelangen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gestohlen wurde nach erstem Überblick eine Münzsammlung im Wert von schätzungsweise 250 Euro. (kru)

