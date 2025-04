„Bezahlt wird nicht!“: Theatergruppe Thespiskarren zeigt verrückte italienische Komödie in Stadtbibliothek Freiberg

Im Stück sind es Kundinnen eines Supermarktes, denen der Kragen platzt. Sie üben zivilen Ungehorsam. Wie geht das aus?

Freiberg.

Die Freie Theatergruppe Thespiskarren tritt in der Stadtbibliothek Freiberg auf. Es handelt sich um die letzte Aufführung ihrer diesjährigen Inszenierung: „Bezahlt wird nicht!“. Das Stück ist eine verrückte italienische Komödie, deren Autor Dario Fo Kunst und Sozialkritik meisterhaft miteinander verwob, heißt es zur Ankündigung. Im Stück sind es die Kundinnen eines Supermarktes, denen der Kragen platzt. Sie üben zivilen Ungehorsam angesichts wachsender Armut und steigender Preise. Dumm nur, dass sich die gesetzestreuen Ehemänner nicht von so viel revolutionärem Geist anstecken lassen ... Die Aufführung ist am Donnerstag, 24. April, 19 Uhr. (fp)