Bier am Bahnhof, Männerspielplatz, übernachten an der Talsperre Kriebstein: Was die hiesigen Brauereien bieten

Es fließt wieder: Im Brauhaus am Bahnhof in Halsbrücke war es am Sonntag um 11 Uhr so weit. Mathias Ufer, Vorsitzender des VFB Saxonia Halsbrücke, stach das erste Fass des Halsbrückner Hell an. Brauer Marvin Kempe reichte ihm das erste Glas zur Füllung. Foto: Eckardt Mildner