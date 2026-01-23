MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vogelgrippe stellt für Geflügelhalter eine Gefahr dar.
Die Vogelgrippe stellt für Geflügelhalter eine Gefahr dar. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die Vogelgrippe stellt für Geflügelhalter eine Gefahr dar.
Die Vogelgrippe stellt für Geflügelhalter eine Gefahr dar. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Freiberg
Bislang keine neuen Fälle von Vogelgrippe in Mittelsachsen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Landratsamt in Freiberg meldet 18 Proben von Wildvögeln – bei 13 stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus.

Die Lage bei der Vogelgrippe ist in Mittelsachsen nach Angaben der Landkreisverwaltung unverändert. Bislang sei das Virus nur bei einem verendeten Schwan nachgewiesen worden, der Anfang des Jahres bei Hartmannsdorf gefunden worden war. „Seit Jahresbeginn sind 18 Proben von Wildvögeln im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:58 Uhr
2 min.
Geflügelpest: Zehn Proben aus Mittelsachsen zur Untersuchung geschickt
Die Geflügelpest hat Mittelsachsen erreicht.
Drei tot aufgefundene Tiere und sieben geschossene Vögel aus dem Landkreis werden auf Geflügelpest getestet. Die Ergebnisse könnten neue Schutzmaßnahmen erforderlich machen.
Steffen Jankowski
12.01.2026
4 min.
Geflügelpest in Mittelsachsen: Züchter befürchten strengere Auflagen
Ungewisses Lächeln: Lea Punkel (rechts) mit einer rehfarbig-weiß gescheckten Laufente und Wolfram John mit einem silberfarbigen Italiener.
Die Vogelgrippe bei Wildtieren lässt Züchter bangen. Die Macher von Kleintiermärkten und Geflügelausstellungen stehen vor harten Einschnitten. Es könnten wie in den Nachbarkreisen noch härtere folgen.
Jan Leißner
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel