Blaulichttreffen in der Kirche: Freiberger Notfallhilfe feiert Jubiläum

Das Kriseninterventionsteam begeht am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen. Dazu haben die Ehrenamtlichen Mitstreiter eingeladen. Auch neue Interessenten sind willkommen.

In der katholischen St. Johannis-Kirche in Freiberg findet am Sonntag ab 14 Uhr das traditionelle Blaulichttreffen mit Gottesdienst statt. Das Kriseninterventionsteam Notfallhilfe Freiberg feiert dabei zugleich sein Vereinsjubiläum. Seit 25 Jahren betreuen die Mitglieder der Notfallhilfe Freiberg Menschen unmittelbar nach einem akuten belastenden... In der katholischen St. Johannis-Kirche in Freiberg findet am Sonntag ab 14 Uhr das traditionelle Blaulichttreffen mit Gottesdienst statt. Das Kriseninterventionsteam Notfallhilfe Freiberg feiert dabei zugleich sein Vereinsjubiläum. Seit 25 Jahren betreuen die Mitglieder der Notfallhilfe Freiberg Menschen unmittelbar nach einem akuten belastenden...