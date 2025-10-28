Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Notfallhilfe Freiberg steht Menschen bei schweren Schicksalsschlägen zur Seite.
Die Notfallhilfe Freiberg steht Menschen bei schweren Schicksalsschlägen zur Seite. Bild: Notfallhilfe
Die Notfallhilfe Freiberg steht Menschen bei schweren Schicksalsschlägen zur Seite.
Die Notfallhilfe Freiberg steht Menschen bei schweren Schicksalsschlägen zur Seite. Bild: Notfallhilfe
Freiberg
Blaulichttreffen in der Kirche: Freiberger Notfallhilfe feiert Jubiläum
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kriseninterventionsteam begeht am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen. Dazu haben die Ehrenamtlichen Mitstreiter eingeladen. Auch neue Interessenten sind willkommen.

In der katholischen St. Johannis-Kirche in Freiberg findet am Sonntag ab 14 Uhr das traditionelle Blaulichttreffen mit Gottesdienst statt. Das Kriseninterventionsteam Notfallhilfe Freiberg feiert dabei zugleich sein Vereinsjubiläum. Seit 25 Jahren betreuen die Mitglieder der Notfallhilfe Freiberg Menschen unmittelbar nach einem akuten belastenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19.10.2025
1 min.
34-Jährige verletzt sich bei Unfall in Freiberg schwer
An der B 173 in Freiberg hat es einen schweren Unfall gegeben.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für den Crash am Sonntagmorgen aufgenommen - B 173 war zeitweise gesperrt
Steffen Jankowski
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17.10.2025
4 min.
Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion
Michel Hirschfeld und Udo Babatz( v.l. beide Lions Club) mit Katja Findeisen (Wendt & Kühn) zeigen die Engelgewinne aus diesem Jahr.
Der Lions Club Freiberg bringt erneut 5000 Adventskalender heraus. Unterstützt wird die Aktion erneut von Wendt & Kühn aus Grünhainichen. Wann gibt es die Kalender im „Freie Presse“-Ticketshop?
Claudia Dohle
Mehr Artikel