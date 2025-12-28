Blitzeis in Freiberg - Unfall im Münzbachtal

Freiberg
Am Samstagabend sorgten zugefrorene Straßen für gefährliche Situationen.
Zu einen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 21.15 Uhr auf der Straße Münzbachtal in Freiberg. Nachdem es am Abend bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt leicht geregnet hatte, kam ein 45-jähriger Skoda-Fahrer auf dem vereisten Kopfsteinpflaster nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit der Fahrerseite mit einem parkenden Dacia....
