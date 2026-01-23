MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Bluttransfusion bei einer Operation im Freiberger Krankenhaus.
Eine Bluttransfusion bei einer Operation im Freiberger Krankenhaus. Bild: Claudia Steinbach
Eine Bluttransfusion bei einer Operation im Freiberger Krankenhaus.
Eine Bluttransfusion bei einer Operation im Freiberger Krankenhaus. Bild: Claudia Steinbach
Freiberg
Blutkonserven in Mittelsachsen werden knapp: Krankenhaus Freiberg verschiebt planbare Operationen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Blutspendedienst meldet sinkende Reserven, in den Kliniken in Freiberg und Mittweida wächst der Planungsdruck. Aus beiden Häusern kommt die Bitte, bei nächster Gelegenheit Blut zu spenden.

Blut wird knapp: Im Kreiskrankenhaus Freiberg und im Krankenhaus Mittweida wird die Versorgung mit Blutkonserven derzeit als „angespannt“ eingeschätzt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes meldet sinkende Reserven. Ines Schreiber, Sprecherin des Krankenhauses Mittweida, sagt: „Uns wurde mitgeteilt, dass es aktuell insbesondere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
14.01.2026
3 min.
Rotes Kreuz schlägt Alarm: Blutreserven in Sachsen gehen aus
Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können.
In Sachsen, Berlin und Brandenburg fehlt Blut. Darum ist die Lage gerade besonders ernst.
Jürgen Becker
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
15.01.2026
2 min.
DRK warnt: Deutschlandweit fehlen Blutspenden
Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen helfe (Symbolbild).
Täglich werden 14.000 Blutspenden in Deutschland benötigt. Doch in den vergangenen Wochen wurden zu wenig gespendet.
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel