Blutkonserven in Mittelsachsen werden knapp: Krankenhaus Freiberg verschiebt planbare Operationen

Der Blutspendedienst meldet sinkende Reserven, in den Kliniken in Freiberg und Mittweida wächst der Planungsdruck. Aus beiden Häusern kommt die Bitte, bei nächster Gelegenheit Blut zu spenden.

Blut wird knapp: Im Kreiskrankenhaus Freiberg und im Krankenhaus Mittweida wird die Versorgung mit Blutkonserven derzeit als „angespannt" eingeschätzt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes meldet sinkende Reserven. Ines Schreiber, Sprecherin des Krankenhauses Mittweida, sagt: „Uns wurde mitgeteilt, dass es aktuell insbesondere...