BMW-Fahrer mit 1,6 Promille verursacht Unfall auf A 4 bei Großschirma

Der Mann verlor zwischen Siebenlehn und Berbersdorf die Kontrolle über sein Auto. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Ein BMW-Fahrer (59) hat am Donnerstagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der A 4 bei Großschirma gebaut. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, verlor der Mann gegen 15.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte gegen die rechte Leitplanke. Es entstand...