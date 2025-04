Brand einer Lagerhalle in Neuhausen: Wie weit sind die Ermittlungen gediehen?

Am 2. Februar 2025 brannte eine Lagerhalle in Neuhausen im Erzgebirge. Zwei Kinder hatten sich bei der Polizei gemeldet. Wie geht es jetzt weiter?

Nach dem Brand einer Lagerhalle am Dittersbacher Weg in Neuhausen am Sonntag, 2. Februar 2025 hat inzwischen die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Ermittlungsverfahren übernommen. Das bestätigte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf Anfrage von „Freie Presse“.