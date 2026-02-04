Brand-Erbisdorf bekommt neuen Penny-Markt: Wann und wo?

Seit 1992 steht der Penny-Markt an der Hauptstraße, gut erreichbar, aber etwas versteckt. Er ist in die Jahre gekommen und soll nun ersetzt werden.

Brand-Erbisdorf bekommt einen neuen Penny. Der bestehende Markt an der Hauptstraße ist neben Edeka und Aldi aktuell einer der drei großen Lebensmittelmärkte in der Stadt. Seit nunmehr 34 Jahren steht er dort zwischen DRK-Kurzzeitpflege, altem Kino und Bahndamm.