Brand-Erbisdorf: Containerbrand greift auf Wohnhaus über

Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Einsatz in der Gartenstraße ausrücken.

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 18.10 Uhr Sperrmüll in einem dafür vorgesehenen Container in der Gartenstraße in Brand-Erbisdorf angezündet. Wie Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag weiter informierte, griffen die Flammen in der Folge auf die Wand eines angrenzenden Mehrfamilienhauses über. Die...