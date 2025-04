Brand-Erbisdorf: Diebe richten hohen Sachschaden in Schulen an

Gleich zwei Einrichtungen waren Ziel von Unbekannten am Wochenende.

Brand-Erbisdorf.

Unbekannte sind am Wochenende in die Grundschule am Haasenweg in Brand-Erbisdorf eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür ins Gebäude ein und brachen mehrere Türen in der Schule auf. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 12.000 Euro geschätzt wurde. Ob etwas gestohlen wurde, wird laut Polizei derzeit noch geprüft. Bereits am Sonntag hatte die Polizei einen Einbruch in das nebenan gelegene Gymnasium gemeldet. Dort wurden die Diebe fündig und erbeuteten einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Zudem richteten die Täter auch in diesem Gebäude erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. (fp)