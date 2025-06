Brand-Erbisdorf: Feuerwehr löscht Brand in Doppelgarage

Unbekannte hatten Unrat in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand.

Brand-Erbisdorf.

Zu einem Brand in einer Doppelgarage musste die Feuerwehr am Donnerstag kurz nach Mitternacht ausrücken. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, fuhren Polizei und Feuerwehr nach der Alarmierung in die Hauptstraße in Brand-Erbisdorf. Laut Polizeibericht hatten sich zuvor Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft. Sie zündeten den darin befindlichen Unrat an, der in Flammen aufging. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen jedoch löschen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der brandbedingte Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag, zur genauen Höhe machte die Polizei allerdings noch keine Angaben. (fp)