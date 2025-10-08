Brand-Erbisdorf: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Dienstag hatte es in einer Tiefgarage in der Hauptstraße gebrannt. Jetzt war ein Brandursachenermittler vor Ort.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in einer Tiefgarage an der Hauptstraße (B 101) in Brand-Erbisdorf. Ein technischer Defekt an einem Elektrokabel könne bislang aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei habe den Brandort untersucht. In der Nacht zu Dienstag hatte es in einer...