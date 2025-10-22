Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei hat Buntmetalldiebe in Brand-Erbisdorf erwischt.
Die Polizei hat Buntmetalldiebe in Brand-Erbisdorf erwischt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat Buntmetalldiebe in Brand-Erbisdorf erwischt.
Die Polizei hat Buntmetalldiebe in Brand-Erbisdorf erwischt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Freiberg
Brand-Erbisdorf: Polizei überführt Buntmetalldiebe
Von Freie Presse
Das Trio hatte größere Mengen an Buntmetall bei einem Entsorgungsunternehmen veräußert. Als sie wieder kamen, erwartete sie die Polizei.

Die Polizei hat ein Diebes-Trio in Brand-Erbisdorf überführt. Am Montagnachmittag bekamen die Beamten den Hinweis, dass drei Personen größere Mengen an Buntmetall bei einem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen veräußert haben. Zudem wolle das Trio wiederkehren, um weiteres Buntmetall zu verkaufen. Die zwei Männer (33, 40) und eine Frau...
