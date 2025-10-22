Brand-Erbisdorf: Polizei überführt Buntmetalldiebe

Das Trio hatte größere Mengen an Buntmetall bei einem Entsorgungsunternehmen veräußert. Als sie wieder kamen, erwartete sie die Polizei.

Die Polizei hat ein Diebes-Trio in Brand-Erbisdorf überführt. Am Montagnachmittag bekamen die Beamten den Hinweis, dass drei Personen größere Mengen an Buntmetall bei einem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen veräußert haben. Zudem wolle das Trio wiederkehren, um weiteres Buntmetall zu verkaufen. Die zwei Männer (33, 40) und eine Frau...