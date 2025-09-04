Brand-Erbisdorf: Reisebus mit Hakenkreuz beschmiert

Die Täter richten mit ihrer Farbattacke erheblichen Schaden an.

An einem Reisebus haben Unbekannte in Brand-Erbisdorf verfassungsfeindliche Schmierereien hinterlassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprühten die Täter mit schwarzer Farbe unter anderem ein etwa 100 mal 85 Zentimeter großes schwarzes Hakenkreuz auf das Fahrzeug. Laut Polizei wird es ungefähr 2000 Euro kosten, die Schmierereien zu...