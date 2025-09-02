Brand-Erbisdorf und Dillingen: Eine Partnerschaft ohne Grenzen

Freiberg
Mit einer Geburtstagsrunde ist das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Brand-Erbisdorf gefeiert worden. Dabei dürfen sich die Jubilare über pfiffige Geschenke mit Symbolgehalt freuen.
Ein präparierter hölzerner Hydrant schmückt jetzt das Gerätehaus von Brand-Erbisdorf. Die pfiffige Arbeit zählt zu den Geschenken, die Frauen und Männer der befreundeten Partnerfeuerwehr aus Dillingen an der Donau den Mittelsachsen aus Anlass des 150. Geburtstags der Brand-Erbisdorfer Wehr überreicht haben.
