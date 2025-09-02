Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Markus Pfeifer überreicht ein mit Pfeffer gefülltes Hydranten-Modell, das als Gewürzmühle dienen kann.
Markus Pfeifer überreicht ein mit Pfeffer gefülltes Hydranten-Modell, das als Gewürzmühle dienen kann. Bild: Christof Heyden
Markus Pfeifer überreicht ein mit Pfeffer gefülltes Hydranten-Modell, das als Gewürzmühle dienen kann.
Markus Pfeifer überreicht ein mit Pfeffer gefülltes Hydranten-Modell, das als Gewürzmühle dienen kann. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Brand-Erbisdorf und Dillingen: Eine Partnerschaft ohne Grenzen
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Geburtstagsrunde ist das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Brand-Erbisdorf gefeiert worden. Dabei dürfen sich die Jubilare über pfiffige Geschenke mit Symbolgehalt freuen.

Ein präparierter hölzerner Hydrant schmückt jetzt das Gerätehaus von Brand-Erbisdorf. Die pfiffige Arbeit zählt zu den Geschenken, die Frauen und Männer der befreundeten Partnerfeuerwehr aus Dillingen an der Donau den Mittelsachsen aus Anlass des 150. Geburtstags der Brand-Erbisdorfer Wehr überreicht haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
13:51 Uhr
3 min.
Wohnungen für Geflüchtete in Brand-Erbisdorf: Was ist aus den Plänen geworden?
Das Haus Fabrikstraße 2-4 in Brand-Erbisdorf war Gegenstand einer hitzigen Debatte.
In die Fabrikstraße 2-4 in der Bergstadt sollten Asylsuchende einziehen. Das rief Befürchtungen, Ängste und Protest hervor. Was ist geblieben? Sucht der Landkreis überhaupt noch Wohnungen?
Cornelia Schönberg
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.09.2025
4 min.
Elsbeth ist das Unikat der Brand-Erbisdorfer Löschtruppe
Wehrleiter Uwe Kunath bei der Festrede.
Mit einem Festakt würdigten die Frauen und Männer der Feuerwehr aus Brand-Erbisdorf das 150-jährige Bestehen ihrer Rettungseinheit. So betagt, so frisch und teambildend ist die Truppe Ehrenamtlicher.
Christof Heyden
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel