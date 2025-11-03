Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mopedfahrer wollte in Brand-Erbisdorf vor der Polizei flüchten.
Ein Mopedfahrer wollte in Brand-Erbisdorf vor der Polizei flüchten. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Ein Mopedfahrer wollte in Brand-Erbisdorf vor der Polizei flüchten.
Ein Mopedfahrer wollte in Brand-Erbisdorf vor der Polizei flüchten. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Update
Freiberg
Brand-Erbisdorf: Verfolgungsjagd endet mit Unfall
Redakteur
Von FP, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 16-jähriger Mopedfahrer wollte vor der Polizei flüchten. Ihm drohen jetzt mehrere Anzeigen.

Für einen Mopedfahrer (16) endete eine Verfolgungsfahrt am Sonntagnachmittag in Brand-Erbisdorf mit einem Unfall und Anzeigen. Polizisten wollten an der Oberen Dorfstraße ein Moped ohne Licht und Kennzeichen stoppen. Doch der Fahrer gab Gas. Die Beamten konnten ihn auf der Talstraße überholen. Der Mopedfahrer fuhr auf den Funkstreifenwagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
23.10.2025
1 min.
Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der B 101 bei Großhartmannsdorf.
Ein 66-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin (63) erlitten am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 schwere Verletzungen.
Heike Hubricht
18.09.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Mopedfahrer nicht nur ohne Betriebs- und Fahrerlaubnis unterwegs
Ein Mopedfahrer hat sich in Lauter bei einem Unfall leicht verletzt.
Der 17-Jährige verletzt sich bei einer Kollision leicht. Allerdings warten jetzt mehrere Anzeigen auf ihn.
Babette Zaumseil
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel