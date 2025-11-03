Brand-Erbisdorf: Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Freiberg
Ein 16-jähriger Mopedfahrer wollte vor der Polizei flüchten. Ihm drohen jetzt mehrere Anzeigen.
Für einen Mopedfahrer (16) endete eine Verfolgungsfahrt am Sonntagnachmittag in Brand-Erbisdorf mit einem Unfall und Anzeigen. Polizisten wollten an der Oberen Dorfstraße ein Moped ohne Licht und Kennzeichen stoppen. Doch der Fahrer gab Gas. Die Beamten konnten ihn auf der Talstraße überholen. Der Mopedfahrer fuhr auf den Funkstreifenwagen...
