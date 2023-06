Brand-Erbisdorf: Warum am Donnerstag ein Rettungshubschrauber im Einsatz war

Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagvormittag in Brand-Erbisdorf in Richtung Langenau gelandet. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung Chemnitz, die für die Leitstelle zuständig ist. Ausgangspunkt sei ein Notruf aus einer Kinderarztpraxis in Brand-Erbisdorf gewesen. Grund: Ein zwölfjähriges Kind hatte neurologische Ausfälle. Der...