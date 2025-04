Brand-Erbisdorf: Zwei Mädchen bei Bremsmanöver in Schulbus verletzt

Der Busfahrer musste laut Polizei bremsen, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern.

Brand-Erbisdorf.

Zwei zwölfjährige Mädchen, die in einem Schulbus mitfuhren, sind am Mittwochfrüh in Brand-Erbisdorf leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte, war gegen 7.15 Uhr ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda an der Zuger Straße aus einer Grundstücksausfahrt herausgefahren. Dabei hatte er offenbar den Schulbus nicht beachtet, der auf der Zuger Straße unterwegs war. Der 60-jährige Busfahrer musste deshalb plötzlich auf die Bremse treten, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, heißt es dazu im Polizeibericht. Bei dem Bremsmanöver stürzten die beiden Mädchen im Bus und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden ist laut Polizei keiner bekannt geworden. (fp)