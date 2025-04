Brand: Feuerwehren rücken nach Langhennersdorf aus

Fünf Ortswehren mit 50 Einsatzkräften waren ausgerückt, um ein Feuer in einem Schuppen neben einem Imbiss zu löschen.

Am Mittwochmittag forderte ein Brand in Langhennersdorf, Ortsteil der Gemeinde Oberschöna, den Einsatz zahlreicher Kräfte. Ein Schuppen neben einem Imbiss an der Hauptstraße war in Brand geraten. Das bestätigt die Polizeidirektion Chemnitz. Schon aus der Ferne sei die Rauchentwicklung erkennbar gewesen, nachdem das Feuer gegen 12.10 Uhr...