Brand in Friedebach: Hantieren mit Gaskartusche ist offenbar Ursache

In einem verwaisten Gebäude im Saydaer Stadtteil war am Freitagmittag ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Friedebach.

Am Freitagmittag kamen Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in dem seit Jahren leerstehenden ehemaligen Ferienheim an der Dresdner Straße im Saydaer Ortsteil Friedebach zum Einsatz.

Die alarmierte Feuerwehr habe vor Ort einen Schwelbrand festgestellt und gelöscht. In dem verwaisten Gebäude befanden sich mehrere Schränke, die gebrannt hätten. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Am Montag teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mit, dass offenbar vor Ort mit einer Gaskartusche hantiert worden sei, was zum Ausbruch des Feuers geführt habe. Der Sachschaden beziffert sich ersten Schätzungen zufolge auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (hh/smc)