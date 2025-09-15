Braucht Freiberg eine Umgehungsstraße? - Ein OB-Kandidat hält das Kapitel für abgeschlossen

Die Aussichten für den Bau einer Ortsumgehung für Freiberg haben sich stark eingetrübt. Wie sehen die Bewerber für den Chefposten im Rathaus das Thema?

Seit über 30 Jahren laufen Planungen für eine Umgehungsstraße um Freiberg. Die voraussichtlichen Kosten sind explodiert, die rechtlichen Hürden hoch und der Verkehr hat abgenommen. Die „Freie Presse" wollte von den Bewerbern um den Chefposten im Rathaus wissen: Braucht Freiberg eine Umgehungsstraße?