Briefkästen in Freiberg gesprengt

Eine Explosion erschütterte ein Wohnhaus in der Hirtengasse. Schaden: rund 5500 Euro. Der Kriminaldienst ermittelt.

Nach Angaben der Polizei ist es am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Freiberg zu einer Sprengstoffexplosion gekommen. Unbekannte brachten einen explosiven Stoff in die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Hirtengasse ein. Die Briefkästen der Mieter wurden zerstört. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zu den...