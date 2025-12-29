Briefkasten-Explosion in Freiberg: Polizei sucht nach den Tätern

Freiberg
An den Briekästen in einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bei der Sprengung wurde eine bislang unbekannte Substanz verwendet.
Explosion am Abend: An einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße in Freiberg ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine Briefkastenanlage beschädigt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung am Montag mit. Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die unbekannten Täter eine bislang unbekannte Substanz zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.