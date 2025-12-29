MENÜ
Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die Täter eine bislang unbekannte Substanz zum Einsatz. Bild: Symbolfoto: Wiegand Sturm
Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die Täter eine bislang unbekannte Substanz zum Einsatz. Bild: Symbolfoto: Wiegand Sturm
Freiberg
Briefkasten-Explosion in Freiberg: Polizei sucht nach den Tätern
Von Holk Dohle
An den Briekästen in einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bei der Sprengung wurde eine bislang unbekannte Substanz verwendet.

Explosion am Abend: An einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße in Freiberg ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine Briefkastenanlage beschädigt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung am Montag mit. Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die unbekannten Täter eine bislang unbekannte Substanz zum...
