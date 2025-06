Brückenbau in Kleinwaltersdorf beginnt: Hainichener Straße ab 7. Juli zu

Auch die Umleitungsstrecke ist erst mit Baubeginn ab dem 7. Juli befahrbar.

Kleinwaltersdorf.

Autofahrer und Anwohner im Stadtteil Kleinwaltersdorf müssen sich auf eine wichtige Veränderung einstellen: Der Brückenbau in der Hainichener Straße beginnt am 7. Juli. Das teilte die Stadtverwaltung Freiberg mit. Ab diesem Datum wird die Hainichener Straße für den Verkehr gesperrt. Auch die Umleitungsstrecke ist laut Stadtverwaltung erst mit Baubeginn ab dem 7. Juli befahrbar – entgegen der Information auf den Schildern, die auf eine Sperrung ab dem 10. Juni hinweisen. Die Brücke in Kleinwaltersdorf wird neu gebaut, heißt es weiter. Zuvor würden noch die Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September dieses Jahres an, so die Stadtverwaltung abschließend. (fp)