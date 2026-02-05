Bürger-Lounge, Timeline, Aufzug: Weißenborn geht nächstes Großprojekt an

Das Bürgerhaus ist der Dreh- und Angelpunkt im Weißenborner Ortsteil Berthelsdorf. Erst 2009 wurde es eingerichtet. Jetzt wird es für eine halbe Million Euro umgebaut. Ein Blick in die Pläne.

Matschhosen am Haken, Kinderstimmen in der Garderobe: Das Bürgerhaus Berthelsdorf ist zur Zeit von Kitakindern „erobert" - so lange, bis der Millionen-Kitabau in Weißenborn fertig ist. Zugleich aber ist das Bürgerhaus Domizil von Kultur- und Faschingsklub, Sport- und Tanzverein; es beherbergt eine Bibliothek, zeigt verschiedene...