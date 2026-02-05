MENÜ
Während der Kita-Zwischenbau in Weißenborn noch in Arbeit ist, sind die Kitakinder im Bürgerhaus Berthelsdorf untergebracht. Nach deren Umzug soll das Bürgerhaus umgebaut werden.
Das Bürgerhaus Berthelsdorf ist das Herzstück des Ortes. Einst war es eine Schule; seit 2009 ist es Bürgerhaus, nun soll es umgebaut werden.
Ein Sportraum mit Spiegelwand wird von Sportgruppen und Tanzverein gut genutzt. Im Bild: Bürgermeister: Udo Eckert.
Das Bürgerhaus Berthelsdorf ist das Herzstück des Ortes. Einst war es eine Schule; seit 2009 ist es Bürgerhaus, nun soll es umgebaut werden.
Ein Sportraum mit Spiegelwand wird von Sportgruppen und Tanzverein gut genutzt. Im Bild: Bürgermeister: Udo Eckert.
Freiberg
Bürger-Lounge, Timeline, Aufzug: Weißenborn geht nächstes Großprojekt an
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Das Bürgerhaus ist der Dreh- und Angelpunkt im Weißenborner Ortsteil Berthelsdorf. Erst 2009 wurde es eingerichtet. Jetzt wird es für eine halbe Million Euro umgebaut. Ein Blick in die Pläne.

Matschhosen am Haken, Kinderstimmen in der Garderobe: Das Bürgerhaus Berthelsdorf ist zur Zeit von Kitakindern „erobert“ - so lange, bis der Millionen-Kitabau in Weißenborn fertig ist. Zugleich aber ist das Bürgerhaus Domizil von Kultur- und Faschingsklub, Sport- und Tanzverein; es beherbergt eine Bibliothek, zeigt verschiedene...
