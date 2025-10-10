Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Logo des TV-Sender ZDF.
Das Logo des TV-Sender ZDF. Bild: IMAGO/Panama Pictures
Freiberg
Bürgergespräch über Medienvertrauen in Freiberg
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der VdK-Begegnungsstätte in Freiberg stellen sich Journalisten den Fragen der Bürger und Bürgerinnen. Mit dabei auch die „Freie Presse“-Redakteurin Grit Baldauf.

In der Begegnungsstätte Sozialverband VdK Sachsen in Freiberg findet am Montag, 13. Oktober, ab 18 Uhr, ein Bürgergespräch über Medienvertrauen statt. Nirgendwo in Deutschland sind die Bürger so misstrauisch gegenüber den Medien wie in Sachsen. Eine neue Studie der Uni Leipzig beleuchtet die Gründe dafür, und Journalisten stellen sich den...
