MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
René Straßberger, seit 2019 Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf.
René Straßberger, seit 2019 Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf. Bild: Tim Fischer/Straßberger
René Straßberger, seit 2019 Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf.
René Straßberger, seit 2019 Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf. Bild: Tim Fischer/Straßberger
Freiberg
Bürgermeister-Wahl in Bobritzsch-Hilbersdorf: Jetzt steht die Anzahl der Kandidaten fest
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2019 ist René Straßberger Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf. Er bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Gibt es noch andere Kandidaten?

Mit fünf Landtags- und drei Kommunalwahlen wird 2026 zum Superwahljahr in Deutschland. Doch während es damit erst Anfang März losgeht, haben die Einwohner von Bobritzsch-Hilbersdorf bereits Ende Januar die Wahl. Dann nämlich bestimmen sie über ihren nächsten Bürgermeister. Seit 2019 führt René Straßberger (parteilos) die Geschicke der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
07.10.2025
3 min.
Eine Gemeinde setzt Prioritäten: Wie Bobritzsch-Hilbersdorf den Straßenbau in den Fokus nimmt
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf.
An vielen Stellen in der Gemeinde wird oder wurde gebaut. Doch welche Projekte in der Zukunft sind die wichtigsten? Und woher sollen die Gelder für die Umsetzung kommen?
Wieland Josch
06.10.2025
2 min.
Termin für Bürgermeister-Wahl in Bobritzsch-Hilbersdorf steht: Tritt der Amtsinhaber wieder an?
Seit 2019 ist René Straßberger Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf.
Nach sieben Jahren endet die erste Amtszeit von René Straßberger als Bürgermeister der Gemeinde. Soll es eine zweite geben? Der Wahltermin wurde jetzt schon festgezurrt.
Wieland Josch
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel