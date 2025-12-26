Bürgermeister-Wahl in Bobritzsch-Hilbersdorf: Jetzt steht die Anzahl der Kandidaten fest

Freiberg
Seit 2019 ist René Straßberger Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf. Er bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Gibt es noch andere Kandidaten?
Mit fünf Landtags- und drei Kommunalwahlen wird 2026 zum Superwahljahr in Deutschland. Doch während es damit erst Anfang März losgeht, haben die Einwohner von Bobritzsch-Hilbersdorf bereits Ende Januar die Wahl. Dann nämlich bestimmen sie über ihren nächsten Bürgermeister. Seit 2019 führt René Straßberger (parteilos) die Geschicke der...
