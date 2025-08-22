Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im „Bunten Haus“ Freiberg soll ein Smart-Café eingerichtet werden.
Im „Bunten Haus“ Freiberg soll ein Smart-Café eingerichtet werden. Bild: Eckardt Mildner/Symbolbild
Im „Bunten Haus" Freiberg soll ein Smart-Café eingerichtet werden.
Bild: Eckardt Mildner/Symbolbild
Freiberg
„Buntes Haus“ Freiberg: Digitale Hilfe für Senioren in Smart-Café geplant
Redakteur
Von Heike Hubricht
Das Freiberger Mehrgenerationenhaus will Senioren künftig einen monatlichen Treff für Fragen rund um Smartphone und Tablet anbieten.

Smartphone und Tablet sind auch für viele Ältere Alltag – doch oft mit Fragen verbunden. Das „Bunte Haus“ Freiberg reagiert darauf mit einem neuen Angebot: dem Smart-Café. Das kündigt Sophie Helbig, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, an. Derzeit unterstützt Michael Hunger ratsuchende Senioren beim Bedienen von Smartphone und Tablet....
