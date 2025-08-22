„Buntes Haus“ Freiberg: Digitale Hilfe für Senioren in Smart-Café geplant

Das Freiberger Mehrgenerationenhaus will Senioren künftig einen monatlichen Treff für Fragen rund um Smartphone und Tablet anbieten.

Smartphone und Tablet sind auch für viele Ältere Alltag – doch oft mit Fragen verbunden. Das „Bunte Haus“ Freiberg reagiert darauf mit einem neuen Angebot: dem Smart-Café. Das kündigt Sophie Helbig, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, an. Derzeit unterstützt Michael Hunger ratsuchende Senioren beim Bedienen von Smartphone und Tablet....