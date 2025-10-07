Burkersdorf: Kleintransporter kollidieren

Freiberg
Nach dem Zusammenstoß ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht gegen einen Unbekannten.
Nach der Kollision zweier Kleintransporter im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Laut Polizei war ein 59-Jähriger gegen 6 Uhr mit einem Renault-Kleintransporter auf der S 184 in Richtung Freiberg unterwegs. Kurz vor der Schweinemastanlage kam ihm nach seinen Angaben ein anderer Kleintransporter entgegen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.