Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer hat den Kleintransporter auf der S 184 gerammt?
Wer hat den Kleintransporter auf der S 184 gerammt? Bild: Symbolfoto: Harry Haertel/Archiv
Wer hat den Kleintransporter auf der S 184 gerammt?
Wer hat den Kleintransporter auf der S 184 gerammt? Bild: Symbolfoto: Harry Haertel/Archiv
Freiberg
Burkersdorf: Kleintransporter kollidieren
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Zusammenstoß ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht gegen einen Unbekannten.

Nach der Kollision zweier Kleintransporter im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Laut Polizei war ein 59-Jähriger gegen 6 Uhr mit einem Renault-Kleintransporter auf der S 184 in Richtung Freiberg unterwegs. Kurz vor der Schweinemastanlage kam ihm nach seinen Angaben ein anderer Kleintransporter entgegen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
30.09.2025
1 min.
B 173 in Oberschöna: Auto und Kleintransporter kollidieren
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der B 173 in Oberschöna.
Bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 173 in Oberschöna entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.
Heike Hubricht
16:45 Uhr
1 min.
Rossau: Unter Alkohol mit Auto verunglückt
Nach einem Unfall in Rossau ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit am Steuer.
In Rossau kommt ein Wagen von der Straße ab und landet auf einem Feld. Für den Fahrer hat das ein Nachspiel.
Heiko Hößler
Mehr Artikel