Bus verpasst: Warum fahren Busse in Freiberg und Umgebung manchmal früher als im Fahrplan ab?

Wer zu spät zur Haltestelle kommt, ist selbst schuld. Ab und zu fahren Busse aber früher ab, als sie sollen. Wer dann die Verantwortung trägt, ist unklar.

Verspätungen bei der Bahn? Fast normal. Umso ungewöhnlicher, wenn Verkehrsmittel früher fahren, als auf dem Fahrplan angegeben. In Freiberg ist das unseren Redakteuren mehrfach mit Bussen am Bahnhof passiert. Besonders ärgerlich, wenn der nächste Bus erst eine Stunde später wieder fährt.