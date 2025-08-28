Buttersäureanschlag in Döbeln, geheime Routen in Freiberg: Warum werden Christopher-Street-Day-Paraden zur Zielscheibe?

55 rechte Angriffe auf CSDs 2024 - bundesweit so viele wie nie. Doch warum trifft queeres Leben so viel Hass? Beim zweiten CSD in Freiberg reagieren die Veranstalter mit strengen Sicherheitsregeln.

Angriffe auf Menschen, die sich für queere Rechte einsetzen, gab es 2024 nicht nur in Mittelsachsen. In Döbeln etwa wurde beim dortigen Christopher Street Day (CSD) mit Buttersäure ein Anschlag auf die Parade verübt.