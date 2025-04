CDU Mittelsachsen: „Wollen uns nicht nur von Wahl zu Wahl hangeln“

Der Kreisverband der Partei will auch nach der jüngsten Wahl mit den Menschen über Themen diskutieren, die in der Region wichtig sind. Das Format dafür gibt es bereits.

In Berlin könnte es zwar bald einen CDU-Kanzler geben. Doch mit dem Ergebnis der Bundestagswahl in Mittelsachsen können die Christdemokraten nicht zufrieden sein. Die Partei ist in beiden Wahlkreisen der AfD klar unterlegen gewesen – ähnlich wie zur Landtagswahl 2024. „Das ist bitter“, sagte die CDU-Kreisvorsitzende Susan Leithoff mit...