Chemnitzer Nischlmusi kommt nach Mulda

Die Gruppe Nischlmusi, zu der Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz gehören, gastiert am 12. April in der Muldentalhalle im Erzgebirgsort Mulda.

Der Erzgebirgsort Mulda avanciert zum Mekka für Blasmusikfreunde. Nächster Höhepunkt ist der Auftritt der Gruppe Nischlmusi aus Chemnitz am 12. April in der Muldentalhalle. In der Formation sind neben dem sächsischen Landesmusikdirektor Robin Kürschner (Akkordeon) vier Mitglieder der Robert-Schumann-Philharmonie vertreten: Trompeter Philipp...