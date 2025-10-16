Christmarkt, Bergparade und Bergwerk: Dieser Schwibbogen ist beim Freiberger Herbstfest zu sehen

Freiberg
Zum Freiberger Herbstfest am Sonntag präsentiert Uhrmachermeister Henning Pätz den neuen mechanischen Schwibbogen der erzgebirgischen Manufaktur Klaus Kolbe – mit Motiven aus der Bergstadt.
Tradition in Bewegung: In seinem Laden in der Freiberger Altstadt präsentiert Uhrmachermeister Henning Pätz einen mechanischen Schwibbogen aus der Manufaktur Klaus Kolbe aus Seiffen. Das aufwendige Werk zeigt die Bergstadt mit Christmarkt, Dom St. Marien und bergmännischen Motiven. Die Vorführung erfolgt zum Freiberger Herbstfest am Sonntag,...
