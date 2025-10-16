Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Henning Pätz zeigt am Sonntag einen mechanischen Schwibbogen der Firma Klaus Kolbe.
Henning Pätz zeigt am Sonntag einen mechanischen Schwibbogen der Firma Klaus Kolbe. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Christmarkt, Bergparade und Bergwerk: Dieser Schwibbogen ist beim Freiberger Herbstfest zu sehen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zum Freiberger Herbstfest am Sonntag präsentiert Uhrmachermeister Henning Pätz den neuen mechanischen Schwibbogen der erzgebirgischen Manufaktur Klaus Kolbe – mit Motiven aus der Bergstadt.

Tradition in Bewegung: In seinem Laden in der Freiberger Altstadt präsentiert Uhrmachermeister Henning Pätz einen mechanischen Schwibbogen aus der Manufaktur Klaus Kolbe aus Seiffen. Das aufwendige Werk zeigt die Bergstadt mit Christmarkt, Dom St. Marien und bergmännischen Motiven. Die Vorführung erfolgt zum Freiberger Herbstfest am Sonntag,...
