Christmarkt-Debüt mit Naturseife und Keramik: Wie läuft’s für zwei Erstis?

Diana Merkel aus Brand-Erbisdorf töpfert, Kathleen Kirchhof aus Oederan stellt Seifen her: Zum ersten Mal betreiben sie einen Stand auf dem Freiberger Christmarkt. Was tun sie gegen kalte Füße?

Kathleen Kirchhof bringt neue Ware mit: Es duftet aus dem Karton. Als sie ihn öffnet, kommen handgefertigte Seifen zum Vorschein. Stück für Stück legt sie nach. Auch Diana Merkel hat schon ihre Ware nachsortiert. Handgetöpferte Tassen, bedruckt mit Pfotenabdrücken oder dem Schriftzug „Lieblingsmensch" rückt sie zurecht.