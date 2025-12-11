MENÜ
Zum ersten Mal betreiben Kathleen Kirchhof und Diana Merkel (v. l.) einen Stand auf dem Freiberger Christmarkt und bieten Keramik und Seifengeschenke an.
Tassen mit dem Schriftzug „Lieblingsmensch“, handgetöpfert von Diana Merkel aus Brand-Erbisdorf, werden auf dem Freiberger Christmarkt gern gekauft.
Handgesiedete Naturseife aus Oederan, hergestellt von Kathleen Kirchhof, gibt es auf dem Freiberger Christmarkt zu kaufen.
Freiberg
Christmarkt-Debüt mit Naturseife und Keramik: Wie läuft’s für zwei Erstis?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Diana Merkel aus Brand-Erbisdorf töpfert, Kathleen Kirchhof aus Oederan stellt Seifen her: Zum ersten Mal betreiben sie einen Stand auf dem Freiberger Christmarkt. Was tun sie gegen kalte Füße?

Kathleen Kirchhof bringt neue Ware mit: Es duftet aus dem Karton. Als sie ihn öffnet, kommen handgefertigte Seifen zum Vorschein. Stück für Stück legt sie nach. Auch Diana Merkel hat schon ihre Ware nachsortiert. Handgetöpferte Tassen, bedruckt mit Pfotenabdrücken oder dem Schriftzug „Lieblingsmensch“ rückt sie zurecht.
