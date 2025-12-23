Christmarkt in Freiberg wird abgebaut: Wann ist wieder Wochenmarkt?

Die Vorweihnachtszeit ist zu Ende. Wie aber geht es in Freiberg im neuen Jahr auf dem Obermarkt weiter?

Mit dem Einläuten der Weihnachtsruhe am Montagabend endete der Freiberger Christmarkt 2025. Schon ein paar Stunden vorher wurde damit begonnen, erste Teile des Marktes wieder abzubauen. Am Dienstag ging es mit dem Abbau richtig voran. Die Händler transportierten ihre Hütten ab, und die Bühne, wochenlang Zentrum des weihnachtlichen Treibens,...