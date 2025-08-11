Cottagymnasium Brand-Erbisdorf: Wie steht es um die geplante Klimaanlage?

Klimaanlage für das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf: 2025 angekündigt, aber bisher keine Fortschritte. Was plant Mittelsachsens neuer Landrat Sven Krüger?

Die Sommerferien sind zu Ende – und genau zum Schulbeginn am Montag scheint die Sonne wieder. Damit ist auch für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums „Bernhard von Cotta“ in Brand-Erbisdorf wieder Schwitzen angesagt. Mittelsachsens damaliger Landrat Dirk Neubauer (parteilos) hatte im Februar 2024 angekündigt, dass das...