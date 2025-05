Cricket-Turnier in Freiberg: Pakistanische Studenten und ihr Nationalsport

Ein ungewöhnliches Sportturnier fand am Samstag in Freiberg statt. Denn Cricket ist hier eher wenig bekannt.

Cricket ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. In Ländern wie Pakistan jedoch ist es Nationalsport. Kein Wunder, dass pakistanische Studenten an der TU Bergakademie nicht auf dieses Vergnügen verzichten wollen, auch wenn sie fern der Heimat sind. Die Pakistan Students Association Freiberg veranstaltete deshalb am Samstag ein Cricket-Turnier...