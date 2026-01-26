Crowdfunding-Aktion für ein Klettergerüst: Wer hilft den Kindern der Kita „Flohkiste“ in Reichenbach?

Die Kita in Reichenbach-Großschirma ist ein kleines Paradies. Doch zum größten Glück der Kinder fehlt noch ein Klettergerüst. Das alte musste abgerissen werden. Und weitere Kitas hoffen auf Hilfe.

Die Kindertagesstätte „Flohkiste" im Großschirmaer Stadtteil Reichenbach trägt ihren Namen nicht zu Unrecht. 41 Kinder, von der Krippe bis zum Hort, wuseln hier durch Zimmer und Flure, wie es auch Flöhe tun. Um ein altes Sprichwort zu bemühen, ist zwar das Hüten echter Flöhe manchmal wohl etwas einfacher, aber hier in dieser Kita macht...