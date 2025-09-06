Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Christopher Street Day, zu dem das neu gegründete Bündnis „Buntes Freiberg“ aufgerufen hatte, kurz nach dem Start am Bahnhof.
Der Christopher Street Day, zu dem das neu gegründete Bündnis „Buntes Freiberg“ aufgerufen hatte, kurz nach dem Start am Bahnhof. Bild: Eckardt Mildner
Der Christopher Street Day, zu dem das neu gegründete Bündnis „Buntes Freiberg“ aufgerufen hatte, kurz nach dem Start am Bahnhof.
Der Christopher Street Day, zu dem das neu gegründete Bündnis „Buntes Freiberg“ aufgerufen hatte, kurz nach dem Start am Bahnhof. Bild: Eckardt Mildner
 11 Bilder
Freiberg
CSD in Freiberg: Bunte Parade trifft auf rechte Gegenproteste
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Regenbogenfahnen, Musik und wütende Reden bestimmten den CSD in Freiberg. Trotz rechter Protestzüge blieb es friedlich - die Botschaft jedoch war eindeutig: Vielfalt ist nicht verhandelbar.

Der Samstag stand in Freiberg ganz im Zeichen des Christopher Street Day (CSD). Unter dem Motto „Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!“ zog der bunte Demonstrationszug ab 13.30 Uhr vom Bahnhof durch die Innenstadt. 550 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben in der Spitze, laut dem Bündnis „Buntes Freiberg“ 750.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
28.08.2025
4 min.
Buttersäureanschlag in Döbeln, geheime Routen in Freiberg: Warum werden Christopher-Street-Day-Paraden zur Zielscheibe?
„Was stört's dich, wen ich liebe?“: Queere Menschen warben beim ersten CSD in Freiberg im vergangenen Jahr für mehr Akzeptanz.
55 rechte Angriffe auf CSDs 2024 - bundesweit so viele wie nie. Doch warum trifft queeres Leben so viel Hass? Beim zweiten CSD in Freiberg reagieren die Veranstalter mit strengen Sicherheitsregeln.
Manuel Niemann
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:00 Uhr
1 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Frankreichs Premier verliert Vertrauensfrage.
Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der...
Von Manuel Niemann
2 min.
11:43 Uhr
2 min.
Freibergs CSD: Parade für Respekt und Toleranz
Meinung
Redakteur
Zwischen 550 und 750 Menschen demonstrierten am Samstag beim CSD in Freiberg für mehr Vielfalt und Akzeptanz.
Kommentar zum CSD: Queeres Leben wird in Freiberg gefeiert, doch Vorurteile halten sich hartnäckig. Warum fällt es so schwer, das Lieben der Anderen zu respektieren?
Manuel Niemann
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel