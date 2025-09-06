CSD in Freiberg: Bunte Parade trifft auf rechte Gegenproteste

Regenbogenfahnen, Musik und wütende Reden bestimmten den CSD in Freiberg. Trotz rechter Protestzüge blieb es friedlich - die Botschaft jedoch war eindeutig: Vielfalt ist nicht verhandelbar.

Der Samstag stand in Freiberg ganz im Zeichen des Christopher Street Day (CSD). Unter dem Motto „Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" zog der bunte Demonstrationszug ab 13.30 Uhr vom Bahnhof durch die Innenstadt. 550 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben in der Spitze, laut dem Bündnis „Buntes Freiberg" 750.