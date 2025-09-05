Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim ersten Christopher Street Day in Freiberg im Vorjahr fand an der Stadtmauer eine Kundgebung statt.
Beim ersten Christopher Street Day in Freiberg im Vorjahr fand an der Stadtmauer eine Kundgebung statt.
Freiberg
CSD und Gegenprotest in Freiberg: Hier könnte sich der Verkehr in der Innenstadt stauen
Von Manuel Niemann
Am Samstag demonstrieren in Freiberg gleich mehrere Gruppen: Neben dem Christopher Street Day sind auch Züge von Rechtsextremen angekündigt. Wo ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen?

Am Samstag finden in Freiberg gleich drei Versammlungen statt: Neben der CSD-Parade unter dem Motto „Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!“ von 12 bis 19 Uhr sind auch Züge angemeldet, die sich für die „Traditionelle Familie“ und gegen Gender-Themen richten. Angezeigt wurden sie von den rechtsextremen Parteien „Die Heimat“ und...
02.09.2025
CSD und Gegendemos in Freiberg: Diese Regeln gelten für Demo-Teilnehmer
Am Samstag finden in Freiberg CSD und Gegendemos statt. Für Teilnehmende hat der Landkreis nun strenge Regeln erlassen: Diese Kleidung und Gegenstände sind verboten.
Manuel Niemann
06.09.2025
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
CSD in Freiberg: Bunte Parade trifft auf rechte Gegenproteste
Der Christopher Street Day, zu dem das neu gegründete Bündnis „Buntes Freiberg“ aufgerufen hatte, kurz nach dem Start am Bahnhof.
Regenbogenfahnen, Musik und wütende Reden bestimmten den CSD in Freiberg. Trotz rechter Protestzüge blieb es friedlich - die Botschaft jedoch war eindeutig: Vielfalt ist nicht verhandelbar.
Manuel Niemann
05.09.2025
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
