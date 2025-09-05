CSD und Gegenprotest in Freiberg: Hier könnte sich der Verkehr in der Innenstadt stauen

Freiberg
Am Samstag demonstrieren in Freiberg gleich mehrere Gruppen: Neben dem Christopher Street Day sind auch Züge von Rechtsextremen angekündigt. Wo ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen?
Am Samstag finden in Freiberg gleich drei Versammlungen statt: Neben der CSD-Parade unter dem Motto „Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!“ von 12 bis 19 Uhr sind auch Züge angemeldet, die sich für die „Traditionelle Familie“ und gegen Gender-Themen richten. Angezeigt wurden sie von den rechtsextremen Parteien „Die Heimat“ und...
