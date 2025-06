Da bleibt kein Bein still stehen: Die schönsten Bilder vom Konzert von „The Firebirds“ bei den Freiberger Sommernächten

Rock around the clock! Kaum eine Band hierzulande lebt das so wie „The Firebirds“ aus Leipzig. Am Freitag waren sie im Schlosshof zu erleben.

Eine Band, bei der kein Bein still steht: „The Firebirds" waren am Freitag zu Gast bei den Freiberger Sommernächten. Die Leipziger Band ist fester Bestandsteil des Events und schon viele Jahre dabei. Diesmal waren 350 Gäste gekommen, um das Tanzbein zu schwingen. Und das taten sie ausgiebig zu den Klassikern aus einer großen Musik-Ära....