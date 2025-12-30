Dacia verunglückt auf B 173 in Mohorn: Fahrer von Sonne geblendet

Freiberg
Auf der B 173 in Mohorn kam am Dienstag ein Dacia von der Fahrbahn ab. Ein Grund war laut Polizei die tiefstehende Sonne.
Ein Dacia ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr auf der B 173 in Mohorn verunglückt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage der „Freien Presse“. Demnach war ein 20-jähriger Fahrer mit dem Auto in Richtung Dresden unterwegs. Dabei wurde er von der tiefstehenden Sonne geblendet, die sich obendrein auf der nassen...
