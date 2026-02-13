Damals olympiareif: Die vergessenen Skischanzen im Erzgebirge

Bis in die 1980er-Jahre gehörte Skispringen zum Breitensport in Mittelsachsen. In Holzhau, Sayda und Augustusburg gibt es noch Spuren der Schanzen – und höchst lebendige Erinnerungen.

Wenn die olympischen Skispringer am Sonnabend auf der Großschanze im italienischen Predazzo 150 Meter Höhenunterschied überwinden, dann stecken in sowohl in der Schanzenkonstruktion als auch in der Sprungtechnik unzählige kleine Erfahrungen aus einem guten Jahrhundert Schanzenspringen. Etliche davon kommen aus Mittelsachsen – denn es gab...