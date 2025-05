„Damit wir die Wirtschaft in Freiberg erhalten“: Wie Unternehmen, Stadt und Forschung Fachkräfte sichern wollen

Freiberg wird schrumpfen. Fachkräfte fehlen auch. Eine Initiative will die Stadt für Nachwuchs von in- und außerhalb attraktiver machen. Ein erster Eindruck.

Die Bergakademie Freiberg kennt man in Fachkreisen, sogar in der Mongolei. „Die fragen, warum es nebenan in Dresden noch eine Universität gibt“, sagt Tobias Fieback, Professor in Freiberg. Sein Publikum lächelt. „Wir müssen es schaffen, dass sich Schüler von den Gymnasien in unserer Umgebung für uns interessieren.“