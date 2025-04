Dammstraße in Freiberg: Zweiter Bauabschnitt startet am Montag

Beim Ausbau der Dammstraße in Freiberg startet der nächste Bauabschnitt. Die Arbeiten betreffen den Bereich zwischen der Hausnummer 21 und der Silberhofstraße. Was erwartet die Anwohner?

Beim Ausbau der Dammstraße in Freiberg beginnt am Montag der 2. Bauabschnitt zwischen der Hausnummer 21 und der Silberhofstraße. Wie die Stadtverwaltung am Freitag weiter mitgeteilt hat, soll der erste Bauabschnitt von der Berthelsdorfer Straße her für Anlieger voraussichtlich ab 5. April wieder nutzbar sein; die endgültige Fertigstellung des...