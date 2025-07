Dank Überwachungskamera gehen mutmaßliche Einbrecher in Brand-Erbisdorf der Polizei ins Netz

Das Duo hatte laut Polizei versucht, in ein im Ausbau befindliches Haus am Anton-Günther-Steig einzubrechen.

Gute Dienste hat eine Überwachungskamera bei einem Einbruchsversuch in Brand-Erbisdorf geleistet. Laut Polizei hatte ein 28-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr darauf erkannt, dass in seinem in Ausbau befindlichen Haus am Anton-Günther-Steig augenscheinlich Einbrecher zugange waren. Er begab sich umgehend zum Haus und rief die Polizei....