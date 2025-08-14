„Dann lud er vor meiner Brust die Pistole durch“: Freiberger Uhrmacher wehrt Überfall ab – Prozess wird neu aufgerollt

Ein 21-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten, weil er im Herbst 2023 versucht haben soll, den Freiberger Uhrmacher Henning Pätz mit einer Pistole zu überfallen.

